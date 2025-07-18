Şarköy'de orman yangınında küle dönen alanın öncesi ve sonrası yürek burktu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 2 gün süren orman yangınında tahrip olan alanların yangın öncesi ve sonrası görüntüleri yürek burktu.

Şarköy ilçesinde 15 Temmuz’da başlayan ve yaklaşık iki gün süren orman yangınının ardından, bölgedeki doğa adeta küle döndü. Yangının etkisiyle binlerce ağaç yanarken, sosyal medyada paylaşılan yangın öncesi ve sonrası görüntüler, felaketin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde yeşil orman dokusunun yerini siyaha bürünmüş, kül olmuş alanların aldığı görülüyor.

Yangın sonrası çekilen dron görüntüleri geniş bir alanın tamamen yok olduğunu gösterirken kareler doğaseverleri ve bölge halkını derinden etkiledi. Vatandaşlar, "Burası bizim nefes kaynağımızdı" diyerek üzüntülerini dile getirirken, bazı kullanıcılar görüntüleri "Yanan sadece ağaç değil, geleceğimiz" notuyla paylaştı.