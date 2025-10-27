Şarköy'de yamaçtan düşen kayalar tehlike saçıyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Gaziköy mahalleleri arasındaki yolda, yağışların da etkisiyle yamaçlardan kopan kayalar tehlike oluşturuyor.

Bölgedeki dik yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları, özellikle son günlerde artan yağışlarla birlikte zaman zaman yola düşerek sürücüler için risk oluşturuyor. Uçmakdere-Gaziköy güzergahında ulaşımı sağlayan bu yolda, ekipler tarafından belli aralıklarla temizlik çalışması yapılsa da kaya düşmeleri tekrarlıyor.

Vatandaşlar, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek kalıcı önlem talebinde bulundu. Bölge sakinleri, özellikle yağışlı havalarda yaşanan bu durumun ciddi kazalara yol açabileceğini ifade etti.

Yetkililer, muhtemel kaya düşmelerine karşı sürücülerin dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.