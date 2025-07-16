Şarköy'de zamanla yarış: Helikopterler yangınla mücadelede suyu havuzdan alıyor

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınında söndürme ekipleri zamanla yarışıyor.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba sürerken, helikopterler ise adeta saniyelerle yarışarak yangının hemen yanı başındaki havuzdan su alıp alevlerin üzerine bırakıyor. Ekiplerin anlık manevraları ve helikopterlerin ardı ardına gerçekleştirdiği sorti sayısı yangına müdahalenin ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu.

Havuz kenarındaki koordinasyon noktası, söndürme çalışmalarının en stratejik noktalarından biri haline gelirken, yer ekipleri de arazözlerle karadan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirmesi, müdahaleyi daha da zorlaştırıyor.