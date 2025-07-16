Şarköy'deki orman yangını günün aydınlanmasıyla havadan görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren orman yangını, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Şarköy'deki orman yangını günün aydınlanmasıyla havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren orman yangını, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Şarköy ilçesine bağlı kırsal alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgesine sevk edilen ekipler, gece boyunca alevlerle yoğun şekilde mücadele etti. Havanın kararmasına rağmen arazi araçları ve iş makineleriyle süren müdahale sırasında ekiplerin yorgun düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan da müdahale başlarken, dron ile çekilen görüntülerde dumanın geniş alanı kapladığı ve alevlerin ormanı sardığı anlar net şekilde görüldü. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması ise dikkat çekti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları gün boyunca sürecek.