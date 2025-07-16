Şarköy'deki orman yangınına 34 hava aracı ile müdahale ediliyor

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Şarköy’de orman yangınının 26 saattir sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, 34 hava aracıyla alevlere müdahale edildiğini ve geceye kalmadan yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Recep Soytürk ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Şarköy’deki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının 26. saatine girdiği bölgede yetkililer, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sahadaki ekiplerle görüşen Vali Soytürk ve Milletvekili Diktaş, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milletvekili Diktaş, "Dün yangını duyduğumuz andan itibaren valimizle ve orman teşkilatıyla temas halindeyiz. Bakanımızla da öğleden önce görüştüm. Gelibolu tarafına yangının sıçradığı yönünde bir kaygı oluşmasın. 200 metrelik bir geçiş olsa da Çanakkale tarafında yangın tehlikesi yok. Şarköy’deki yangının geniş bir alana sıçraması üzerine hava desteğinin artırılması için girişimlerde bulunduk. Dün itibarıyla 21-27 arasında hava aracı olduğunu biliyorduk, valimizden aldığımız bilgiye göre bu sayı bugün 34’e çıktı. Elbette bu, 34 hava aracının aynı anda havada olması anlamına gelmiyor ama anlık olarak yaklaşık 19-20 hava aracı aktif müdahale ediyor. Orman Genel Müdürümüz yangını anbean takip ediyor. İnşallah bugün yangın kontrol altına alınarak söndürülecek. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği ve hayvanlarının zarar görmemesi" dedi.

"Şartlar daha iyi, kontrol altına almak istiyoruz"

Vali Soytürk ise yangının Şarköy’ün sırtlarında başladığını hatırlatarak, "Saatte 46 kilometre hızla esen ve sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle yangın yaklaşık 11 kilometrelik bir alanda yayıldı. Dünkü hava şartları nedeniyle zorlandık ancak bugün şartlar çok daha iyi. Şenköy ve Kocaali köylerini tahliye ettik, Kızılcaterzi için de hazırlık yaptık ama gerek kalmadı. Orman Genel Müdürümüz ekibiyle sahada, yangını hem helikopterle hem de kuleden takip ediyor. Dün planlanan 21 hava aracı sayısı bugün itibarıyla 34’e çıktı. 15 uçak ve 19 helikopterle müdahale sürüyor. Kastamonu, Bolu, Çanakkale, İzmir gibi illerden gelen araçlar tek tek sisteme kayıtlı. 12.40 itibarıyla 19 hava aracı aktifti. Tüm ekipler olağanüstü bir gayret gösteriyor, neredeyse 24 saattir kimse uyumuyor. Devletin tüm kurumları yangını yakından takip ediyor. Hedefimiz, mümkünse bu geceye kalmadan yangını kontrol altına almak" diye konuştu.

Otoyol kısa süreliğine kapatıldı

Vali Soytürk ayrıca, Yeniköy sırtlarındaki alevlerin yoğun duman oluşturması nedeniyle otobana yakın bir noktada trafikte güvenlik gerekçesiyle geçici bir kapanma yaşandığını, ancak herhangi bir tehlike bulunmadığını ifade etti. Vali Soytürk, arada 300 metrelik bir anız bulunduğunu ve bu bölge için hem tedbir hem de hava aracı desteği olduğunu belirtti.

Çanakkale sınırındaki Kavakköy’de durum stabil

Vali Soytürk, "Kavakköy, Çanakkale sınırında ama gelen bilgiler doğrultusunda orada da yangın kontrol altında. Ciddi bir sıkıntı bulunmuyor" dedi.