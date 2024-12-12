Saros Körfezi'ndeki deprem Keşan'da da hissedildi
Saros Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde meydana geldiği duyurulan deprem, Edirne'nin ilçelerinde de hissedildi.
Saros Körfezi’nde 4,4 büyüklüğünde meydana geldiği duyurulan deprem, Edirne’nin ilçelerinde de hissedildi.
AFAD’ın, Saros Körfezi’nde saat 14.34’te 25.5 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdiği deprem, Edirne’nin Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde de hissedildi. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre mesafesinde gerçekleştiği bildirilen depremi hissedenler bir an panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.