Saros Körfezi'ndeki deprem Keşan'da da hissedildi

Saros Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde meydana geldiği duyurulan deprem, Edirne'nin ilçelerinde de hissedildi.

Saros Körfezi'ndeki deprem Keşan'da da hissedildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Saros Körfezi’nde 4,4 büyüklüğünde meydana geldiği duyurulan deprem, Edirne’nin ilçelerinde de hissedildi.

AFAD’ın, Saros Körfezi’nde saat 14.34’te 25.5 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdiği deprem, Edirne’nin Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde de hissedildi. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre mesafesinde gerçekleştiği bildirilen depremi hissedenler bir an panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb