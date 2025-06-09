Saros Körfezi sahillerine Kurban Bayramı'nda tatilci akını

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarına akın etti. Bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren sıcak havanın da etkisiyle Saros Körfezi sahilleri dolup taştı.

Saros Körfezi sahillerine Kurban Bayramı'nda tatilci akını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Edirne’nin Saros Körfezi kıyılarına akın etti. Bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren sıcak havanın da etkisiyle Saros Körfezi sahilleri dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce İstanbullu ve çevre iller ile komşu ülkelerden gelen vatandaşlar Edirne’de denizin keyfini çıkartmak için sahillere akın etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte körfez kıyılarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler, bayramın keyfini denizin serin sularında çıkarırken, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Plajlar tamamen dolarken, birçok vatandaş güneşin tadını çıkardı, çocuklar kumda oynadı, gençler ise denizde eğlendi.

Bölgedeki işletmeler, bayram yoğunluğundan oldukça memnun olduklarını belirtti. Şehir dışından gelen tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle, sahil yollarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Bayram tatili nedeniyle Saros Körfezi sahilleri en yoğun günlerini yaşadı.

Vatandaşlar sahillerin oldukça yoğun olduğunu ve güzel bir tatil geçirdiklerini belirtti.