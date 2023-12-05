Saros'ta nefes kesen tatbikat

Çanakkale ve Saros Körfezi’nde devam eden ’Nusret-2023 Davet Tatbikatı’ dahilinde Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri gerçekleştirildi.

Faaliyet dahilinde ilk olarak TCG Bayraktar tarafından mayın döküş harekatı gerçekleştirildi. Ardından C-130 ile havadan mayın döküldü. Demirli mayınının ROV ile teşhisi, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı’nın (HOSA) mayınlı sahaya sevk edilmesi, Taktik Pençe Harekâtı faaliyeti icra edildi. Dalış kazası eğitimi dahilinde yaralı personel SH-70 Sea Hawk tipi helikopter ile gemiye transfer edildi ve tören geçişinin ardından faaliyet sona erdi. Son olarak TCG Bayraktar’ın helikopter pistinde katılımcılar hatıra fotoğraflı çektirdi.

Tatbikata Türkiye’den Mayın Filosu Komutanı 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2’nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1’inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak etti.

Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya’ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan’dan birer avlama gemisi, Hırvatistan’dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan’dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi de katılıyor. Tatbikatta Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman’dan toplam 20 gözlemci personel birlikler yer aldı.