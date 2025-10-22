Saroz Körfezi'nde yapay resif projesi için yer tespiti yapıldı

Saroz Körfezi Mecidiye köyü açıklarında batırılması planlanan yapay resiflerin yer tespiti ve dip yapısı çalışması gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hayata geçirilen proje ile Saroz Körfezi’nin su ürünleri habitatının zenginleştirilmesi ve deniz canlı çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmaya; Çanakkale’den Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya ve şube personelleri, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, S.S. Mecidiye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salim Gürsel ile Dalış Okulu Yetkilisi Serdar Savaşal katıldı. Saroz Körfezi’nde yaşayan canlı türlerinin çeşitliliğine katkı sağlayacak bu önemli projede emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

Yapay resifler, deniz yaşam alanlarını ve ekosistemlerini geliştirmek amacıyla kasıtlı olarak deniz tabanına yerleştirilen insan yapımı yapılar olarak tanımlanıyor.