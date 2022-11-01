Sarp Sınır Kapısı'nda oto yedek parça kaçakçılarına operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yüz binlerce liralık kamu zararının önüne geçildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda motorları ve çeşitli parçaları yurtdışında değiştirilen 6 lüks araç ele geçirildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde son dönemde bazı kişilerce Türkiye’den yurtdışına çıkan özellikle lüks araçların yedek parçalarının veya motorlarının değiştirilerek tekrar yurda sokulmaya çalışıldığı bilgisi edinildi. Araştırmayı daha da genişleten Gümrük Muhafaza ekipleri detaylı yaptıkları kontrollerde motorları değiştirilen araçları tespit ederek arama hangarında detaylı kontrollere tabi tuttu. Kaçakçıların sadece motor ve yedek parçalarını değil araçlara ait motor numaralarını da usulsüz olarak değiştirdikleri ve araçların arızalanma ihtimaline karşı beraberlerinde fazladan yedek parça da getirdikleri tespit edildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda yüz binlerce liralık kamu zararının önüne geçilmiş oldu.

Olayla ilgili soruşturmalar Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.