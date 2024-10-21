SASKİ 53 bin metrelik yeni yatırımla şehrin altyapısına güç katacak

SASKİ, güçlü altyapının şehrin her noktasına ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Farklı çaplarda toplam 53 bin metrelik çelik ve plastik boru alımı yapan kurum, içme suyu yatırımlarını hızlandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kesintisiz içme suyunun şehrin tüm noktalarına ulaşmasına verdiği önem ile 53 bin metrelik yeni boru ve ekipman alımı gerçekleştirdi. 23 milyon liralık yatırım ile kesintisiz içme suyunun ulaşmadığı noktalar ve kayıp kaçak oranının yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek şehir genelinde su kayıpları da minimum seviyeye indirilecek.