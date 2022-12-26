SASKİ personellerine iletişim eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (SASKİ) çalışan personellere, iletişim becerilerini geliştirme eğitimi verildi.

Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlere 170 personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca personele yönelik düzenlenen eğitimlerin içeriğini ise etkili iletişim, stres yönetimi, öfke kontrol yönetimi, duygusal zeka ve zaman Yönetimi konuları oluşturdu. Gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında vatandaş ile bire bir muhatap olan personellere verilen eğitimler ile etkili ve doğru şekilde iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı.