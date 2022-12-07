Şaşkına çeviren hırsızlık

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kurs merkezine pencereden giren şüpheliler 10 dikiş makinesi ve buharlı ütü çaldı.

Şaşkına çeviren hırsızlık
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kurs merkezine pencereden giren şüpheliler 10 dikiş makinesi ve buharlı ütü çaldı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Simge Sokak’ta bulunan bir kurs merkezinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, pencereden içeri girerek 10 dikiş makinesi ve buharlı ütü çaldı. Sabah saatlerinde merkeze gelen kursiyerler, odada bulunan eşyaların talan edildiğini, dikiş makinelerinin ve buharlı ütünün çalındığını fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

Şaşkına çeviren hırsızlık
Şaşkına çeviren hırsızlık