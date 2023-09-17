Şaşmaz bölgesinde trafik denetimi

Ankara Etimesgut ilçe Emniyet Ekipleri, Şaşmaz bölgesinde yaptıkları trafik uygulamasında 473 araç, 610 şahıs sorgularken 23 aracı trafikten men etti.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şaşmaz Bölgesinde yaptığı uygulamada, 473 araç ve 610 şahıssı sorguladı. Sorgulanan şahıslardan 7 kişiye şahsa emre aykırı davranışta bulunmaktan toplam 8 bin 785 Türk lirası cezai işlem 1 şüpheli kişiden uyuşturucu madde bulundu. Ekipler yaptıkları işlemlerde ise 83 araca cezai işlem uygularken 23 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 3 otomobile ise abartı egzozdan cezai işlem uygulandı. Göreve yeni başlayan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ise uygulamaların devam edeceğini vatandaşların huzurunu bozacak, drift, abartı egzos, yüksek sesle müzik yayını gibi umuma açık alanlarda kanunsuz davranışlara müsaade edilmeyeceğini söyledi.