SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

SAT Komandoları, hedefleri başarıyla imha ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAT Komandolarının gerçekleştirdikleri eğitimler paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Başarmadan dönmek yok parolası ile görev yapan seçkin birliğimiz Su Altı Taarruz (SAT) Komandoları, gerçekleştirdikleri eğitimlerde hedefleri başarıyla imha ediyor”.