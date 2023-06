SAT Komandolarının helikopter destekli harbe hazırlık eğitimi nefes kesti

Türkiye’nin ilk ve tek deniz komando birliği olan Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT), helikopter destekli Harbe Hazırlık İdame Eğitimi gerçekleştirdi. Gerçek silah ve mermilerin kullanıldığı eğitimlerde ele geçirilen gemiye baskın yapıp, sualtında ilerleyen komandolar hedefe atış yaptı. Ormanda keşif yapıp atış yapan SAT timlerinin nefes kesen eğitimi havadan görüntülendi.

Türkiye’nin ilk ve tek deniz komando birliği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT), başarılı görevler icra ediyor. SAT Komandoları son teknolojileri her zaman en üst seviyede kullanıyor. Yüksek görev bilincine sahip olan komandolar " Ben değil biz " anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor. SAT timleri, havadan, karadan, denizden, sualtından düşman topraklarına sızarak, kara hedeflerine veya su üstü hedeflerine taarruzlar ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevleri icra ediyor. Komandolar, her türlü silahla atış eğitimlerini, uzman nişancı atış eğitimlerini görevlerine yönelik senaryolara uygun şekilde yapıyorlar. Gece gündüz aldıkları zorlu eğitimlerle her zaman göreve hazır halde bekliyorlar.

11 ay süren zorlu eğitimden geçiyorlar

11 ay süre ile dalış, paraşüt, hava harekatı, deniz harekatı, kara harekatı, kapalı mahalde harekat gibi fizik kondisyon eğitimleri alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Fiziki kondisyon yeterliliklerini sağlayan subay ve astsubaylar kursu başarıyla bitirmeleri halinde SAT Komandosu olmaya hak kazanıyorlar.

SAT Komandolarından nefes kesen eğitim

SAT Komandoları, harbe hazırlık İdame eğitimleri çerçevesinde Keskin Nişancı ve Keskin Nişancı Atış Eğitimi, Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimi, Sualtından kapalı devre intikali ile sahilde bulunan hedeflere istinaden atış, Küçük birlik taktikleri Eğitimi ve Yakın Muharebe Eğitimleri yaptı. Eğitimler gerçek mermiler kullanarak yapıldı.

SAT Komandoların eğitimi nefes kesti

Komandolar, helikopterden inerek kaçırılan bir gemiye baskın eğitimi yaptı. Hedeflerle belirlenen gemiye baskın yapıldı. Gemi güvertesine ses bombası atılarak içeri girildi ve gemi kontrollü bir şekilde ele geçirildi. Daha sonra su altında ilerleyen balık adamlar yüzeye çıkıp hedefe atış yaptı. Yakın Muhabere eğitimlerinde ve keskin nişancı atış eğitimlerinde her noktayı tam isabetle vurdular. Ormanda keşif yapan komandoları eğitim kapsamında karşılaştıkları düşmanlara karşı atış yaptı.

Yapılan eğitimler hakkında bilgi veren SAT Tim Komutanı, "SAT Komutanlığı personeli yüksek harbe hazırlık seviyesini muhafaza etmek maksadıyla eğitimlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün harbe hazırlık İdame eğitimleri kapsamında, keskin nişancı ve keskin nişancı atış eğitimi, gemi zapt ve Müsadere Eğitimi, Sualtından kapalı devre intikali ile sahilde bulunan hedeflere istinaden atış, Küçük birlik taktikleri Eğitimi ve Yakın Muharebe Eğitimleri icra edilmiştir" dedi.

SAT Komandolarının görevlerinden bahseden SAT Tim Komutanı, "SAT Özel İhtisaslı Personel: Sualtı Taarruz Özel İhtisas kursundan mezun olmuş, verilecek göreve istinaden denizden, karadan ve havadan intikal yöntemlerini kullanarak Özel Harekat icra etmek üzere eğitilmiş teçhiz edilmiş ülkemizin tek Deniz Komando ünsiyetlerine haiz personeldir. SAT timleri muhasıma ait savunma, tespit, teşhis ve taarruz imkanları hakkında keşif yapmak ve istihbarat toplamak, bunların faaliyetlerini sekteye uğratmak ile kara ve deniz harekat sahasında görev icra etmektedir. Bu kapsamda, kıyı birlikleri, sahil, üs ve tesisleri, yüzer unsurlar ve tespit edilecek kritik hedeflere karşı konvansiyonel olmayan harp teknik ve teknik ve taktikleri kullanarak müstakil Deniz Özel Harekat ve diğer unsur, birlik, kuvvetlerle müşterek, taarruz görevlerini icra etmektedir" ifadelerini kullandı.