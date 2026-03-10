Satıcı ve alıcı suçüstü yakalandı: 1 tutuklama

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasaklı madde satın alan bir şahıs hakkında işlem başlatılırken, yasaklı madde satıcısı ise adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda B.İ. isimli şahsın Y.E.’ye yasaklı madde sattığı tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanırken belirlenen ikamet ve araçta ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda; toplam 1202 kullanımlık 9 parça halinde yasaklı madde emdirilmiş peçete, 5 adet yasaklı madde basımı için hazır bulunan peçete, 1 adet yasaklı madde imalatında kullanılan ham madde, 3 bin 600 TL yasaklı madde ticaretinden kazanılan haksız kazanç olarak elde edilen nakit para, 1 adet yasaklı madde ticaretinde kullanılan cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Y.E. isimli şahıs hakkında yasaklı madde satın almak suçundan işlem başlatılırken B.İ. isimli şahıs ise yasaklı madde satmak suçundan tutuklandı.