Satılan her elektrikli araç fidana dönüşüyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, alınan her elektrikli araç için Burdur Akçaköy Hatıra Ormanı’na TEMA Vakfı aracılığı ile bir adet fidan bağışlıyor.

Otomotiv sektöründe elektrikli araçların her geçen gün daha büyük bir kitleye ulaştığını ifade eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, fosil yakıttan elektrikli araca dönüş yapan tüm müşterilerinin adına birer fidan bağışlayarak onların çevreci dönüşümlerini desteklediklerini söyledi. Elektrikli otomobil dönüşümünün tahminlerden çok daha hızlı gerçekleştiğini vurgulayan Aras, "Bir yanda fosil yakıt kaynaklarının hızla azalması, diğer yanda küresel ısınmanın gitgide daha vahim hale gelen sonuçları özellikle de ulaşımda yeni nesil elektrikli araçlara olan yönelimin hız kazanmasına sebep olmaktadır. Motorlu araçların tümü egzoz emisyonu üretir. Pek çok farklı hidrokarbon içeriğe sahip olan ve motoru çalıştırmak için kullanılan araçların yakıtları ne yazık ki çevreye zararlıdır. Doğayı korumak ve karbon ayak izlerini düşürmek amaçlı üretilen elektrikli araçları tercih eden, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı misyon edinen müşterilerimizin bu amaçlarına fidan bağışı yaparak katkı sağlamanın mutluluğunuz yaşamaktayız. Renault ile Dacia markaları bu dönüşümde oldukça büyük bir yere sahiptir" dedi.