Satın aldığı ev kabusu oldu, kiracı ev sahibini cinsel tacizle suçladı

İstanbul Pendik’te yaşayan Uğur Aksu’nun, kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için satın aldığı daire adeta kabusu oldu. Kiracısını tahliye edemeyen Aksu, bir de tacizle suçlandı.

İstanbul Pendik’te bir sitede yaşayan Uğur Aksu, 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için aynı site içerisinden bir daire satın aldı. Aksu, içerisinde kiracı bulunan daireyi satın almadan önce kiracı olan E.Y. isimli kadınla konuşarak evden çıkmasını istedi. Kiracı kadın evi boşaltmayınca, süreç bir hayli uzadı. İddiaya göre kiracı kadın, evden çıkmamak için Uğur Aksu’ya cinsel taciz suçlamasıyla iftira attı ve uzaklaştırma kararı talep etti. Aksu, satın aldığı evin tapusunu aldıktan sonra kiracıya defalarca ek süre verdi. Ancak kiracı kadın sürekli tarih revize ederek süreci uzattıkça uzattı. Evden çıkmak istemeyen kiracı kadın, Aksu’ya “cinsel amaçlı arkadaşlık kurmaya çalışmak” gibi suçlamalarla savcılığa şikâyet etti. Mahkeme, bu iddiaları reddederek takipsizlik kararı verdi.

“3 senedir yapmadığını bırakmadı”

Uğur Aksu, yaklaşık 3 senedir kiracısını tahliye etmekle uğraştığını söyleyerek, “2022 yılında kendi oturduğum siteden kayınvalidem ve kayınpederim için bir daire aldım. Ama satın almadan önce kiracı ile konuştuk çıkar mısın, çıkmaz mısın yoksa almayacağız dedik. Eylül ayında almıştık, ’2 aya çıkacağım’ dedi. Biz de evi satın aldık. Kiracının çıkış tarihini 31 Aralık olarak karar verdik. Sonra kendisi bunu Ocak ayı yaptı. ’Peki’ dedik. Sonra ’Mart olsun’ dedi, sonra Nisan, Haziran olsun dediği zaman artık olay koptu. Kira tespit davası açtık. ’Kirayı o zaman düzgün öde’ dedik. Ondan sonra ‘hayır’ dedi ‘yasal olarak ilerleyin’. Bizde yasal olarak ilerledik. 6 ay sonra kayınpederimin hastalığından dolayı eve acil ihtiyacımız oldu" dedi.

Kiracısının kendisini tacizle suçladığını öne süren Aksu, "İlk önce ‘bana yanaşmaya çalışıyor’ dedi, ondan sonra cinsel istismarla suçladı. ’Kapıma dayanıyor, belime sarıldı, eşimden boşanıp seninle evleneceğim’ gibi iftiralarda bulundu. Bütün bunlardan dolayı biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama Türkiye’de kadının sana attığı iftirayı da açıklama mecburiyetinden dolayı maalesef bir şey elde edemedik. Bu evde Kasım ayından beri 5 bin 350 liraya oturuyor. Önceden 2 bin liraydı. Hakkımda ileri geri site yönetimine bazı iftiralarda bulunuyor. Yaklaşık 3 seneden beri yapmadığını bırakmadı. Tahliye davası, maddi manevi tazminat davamız, kira tespit davası hepsi devam ediyor” şeklinde konuştu.