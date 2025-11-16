Satışa hazır hale getirilen uyuşturucuları jandarma yakaladı: 1 tutuklama

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri serbest kalırken diğeri tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda S.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan ev ve üst aramalarında ise satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 2 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde 24 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan S.A. serbest bırakılırken, C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.