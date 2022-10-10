Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanının önündeki askıda bulunan çantalar, 3 şüpheli tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanının önündeki askıda bulunan çantalar, 3 şüpheli tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak’ta çanta satıcılığı yapan kişi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde çantalarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen satıcı, güvenlik kameralarını izleyince şaşkına döndü. Sabah saat 06.50 sıralarında kameraya yansıyan görüntüde, dükkan önünden geçen 3 kişinin bir süre çantaların yanında durduğu ve sonrasında yaklaşık 10 çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, durumun haber verilmesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar
Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar