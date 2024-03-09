Satışlar düşünce 'kredisiz, kefilsiz' konut kampanyası başlattılar

Bir inşaat firması, artan konut fiyatları ve kredi faizlerinin yükselmesine çözüm olarak; kefilsiz, kredisiz aylık uygun taksitlerle konut kampanyası başlattıklarını duyurdu. Müteahhit Fecri Koça, “Aylık vade farklarını 0,89 oranıyla piyasanın en düşük seviyesine çektik. İlk taksitlerini de oldukça düşük tutuyoruz. Biz kendi bünyemizde bu imkanı sağlayarak, vatandaşlarımız kira öder gibi kredisiz ev sahibi olacak” dedi.

Son yıllarda konut fiyatları ciddi manada artarken, vatandaşlar için ev sahibi olmak oldukça zor hale geldi. Kredi faizlerinin de artması vatandaşların elini kolunu bağlarken, konut satışları da durdu.

Kredisiz, kefilsiz konut imkanı

İstanbul ve Türkiye’nin farklı kentlerinde, yurt dışında hizmet veren bir inşaat firması da, satışların durması ve vatandaşların konut sahibi olması için harekete geçerek, kendi bünyesinde bir kampanya başlattı. Başlatılan yeni kampanyaya göre; kredisiz, kefilsiz olarak vatandaşların aylık taksitlerle ev sahibi olabileceği bildirildi.

Aylık vade farklarını 0,89 oranıyla piyasanın en düşük seviyesine çektiklerini ifade eden FGM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, son dönemde kredi faizlerinin yükseldiğini, vatandaşların ev sahibi olabilmesi için bu kampanyayı başlattıklarını duyurdu.

“Bütün inşaat sektörü temsilcilerini bu kampanyaya davet ediyoruz”

Müteahhit Koça, kendi bünyelerinde başlattıkları bu kampanyanın tüm şirketlere örnek olması gerektiğini ifade ederek, bu sayede piyasadaki konut alım sorununun çözülebileceğini ifade etti. Artık bankalardan ve devletten bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini aktaran Fecri Koça, piyasa için bir öncülük yapmak istediklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuanda herkes konut almak için bankalardan, devletten bir destek bekliyor. İnsanlar kredilerin düşeceğini umut ederek ev sahibi olmak istiyor. Bizde şöyle bir şey yaptık; son dönemde enflasyondaki artış, konut maliyetlerine, doğal olarak da konut fiyatlarına yansıdı. Banka kredilerindeki daralma ve faizlerdeki artış da vatandaşların konut sahibi olma konusunda elini bağladı. Bu kampanyayı ilk biz çıkararak öncü olmak, vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını istedik. Bütün inşaat sektörü temsilcilerini, bu şekilde ödeme kolaylığı sağlamaları adına bu kampanyaya davet ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımız uygun miktarlarda konut sahibi olabilecekler. Ciddi manada vatandaşlarımıza katkı sağlayacak bir kampanyadan bahsediyoruz.”