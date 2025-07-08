SATKOF Türkiye'yi sağlık turizminde zirveye taşıyor

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında küresel hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenen Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), güçlü kadrosu ve stratejik vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay liderliğinde yürütülen projeler, Türkiye’yi sağlıkta dünya sahnesine taşıma hedefiyle hayata geçiriliyor.

Sağlıkta kalite, hasta güvenliği, uluslararası iş birlikleri ve dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini sürdüren SATKOF, Türkiye’yi medikal turizmde öncü ülkelerden biri hâline getirmeyi amaçlıyor. Kamu-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi, etik değerlere bağlı sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışının yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin sağlık sisteminin uluslararası alanda tanıtılması öncelikler arasında yer alıyor.

SATKOF Yönetim Kurulu, ortak akıl ve sorumluluk bilinciyle hareket ederken, sağlık sisteminin tanıtımı ve gelişimi için yoğun mesai harcıyor. Sağlık turizmine yönelik inovatif projelerin yanı sıra, küresel düzeyde iş birliklerini artırmaya yönelik temaslar da devam ediyor.

SATKOF Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Prof. Dr. Aysun Bay - Genel Başkan

Prof. Dr. Halil Başar, Prof. Dr. Harun Cerit, Kemal Kaçkın, Cihan Kanlıgöz, Prof. Dr. Bahadır Ege, Zeynep Kayhan, Dr. Necla Demir - Genel Başkan Yardımcıları

Fatih Alp Yıldırım - Genel Sekreter

Dr. Yüksel Özkale, Dr. Cemile Ceren Koçdemir, Dr. İrem Bilgetekin, Yüksel Güneş, Ahmet Gözlükaya, Mehmet Naci Şentürk, Neslihan İnce, Dr. Funda Türker, Ahmetcan Tüfekçi, Lütfi Aydın, Abdülcelil Özbabacan, Aynur Tezcan, Yeliz Özhan, Gürkan Alper Keleş ve Dr. Selda Muslu - Yönetim Kurulu Üyeleri".

Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, "Bu değerli kadro ile birlikte; sağlık sistemimizin uluslararası tanıtımını güçlendiriyor, medikal turizmde inovatif çözümleri destekliyor ve ülkemizi tercih edilen bir sağlık destinasyonu hâline getiriyoruz" denildi.

Prof. Dr. Aysun Bay başkanlığındaki SATKOF’un, Türkiye’yi sağlıkta küresel bir marka haline getirme yolunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceği vurgulandı.