Satranç meraklısı minik Eymen'e süprüz hediye

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, satranca ilgi duyan Eymen Kerem’e satranç takımı hediye etti.

Satrancı çok seven ve satranç konusunda ilerlemek isteyen Eymen Kerem anne ve babası ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Daha önce Başkan Bakkalcıoğlu’ndan satranç takımı sözü alan minik Eymen Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile hayallerini paylaşan minik Eymen satrancı çok sevdiğini anlattı. Başkan Bakkalcıoğlu’da çocukların kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için yaz tatilinin iyi bir fırsat olduğunu belirterek minik Eymen’e başarılar diledi.