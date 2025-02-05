Sattığı bahçesindeki konteynırını geri aldı, 88 yaşında cezaevine girdi

Bursa’da 13 yıl önce emlakçıya arsa satan 88 yaşındaki adam, iddiaya göre arsadaki konteynırını geri alınca arsanın yeni sahibi şikayetçi oldu. 88 yaşındaki adam hakkında mahkeme hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklanıp cezaevine götürülen emekli adamın 80 yaşındaki eşi ise bir torba ilaçla onu cezaevine gönderdi. Bugüne kadar hiç bir suça karışmayan Necdet Özgel’in eşi Nurten Özgel, "Bu durumu içimize sindiremiyoruz" dedi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Necdet Özgel, 13 yıl önce kendisine ait arsayı köydeki emlakçıya sattı. İddiaya göre Özgel, arsayı emlakçıya satarken, ‘arsamın içinde konteynır var, onu satmıyorum müsait olunca senden alırım’ dedi. Emlakçı da Özgel’e "ne zaman müsait olursan o zaman alırsın" karşılığını verdi.

Aradan geçen sürede, emlakçı arsayı başka bir müşteriye satınca yaşlı adama da ‘Sen konteynırını al, arsayı başka birine sattım’ dedi. Yaşlı adam da konteynırını alınca arsanın ikinci sahibi hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı evinden aldıktan sonra adliyeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkan yaşlı adam durumu izah etmesine rağmen, kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen kararla Özgel ailesi ikinci bir şoku yaşadı. 88 yaşındaki adam jandarma ekiplerince Balat Açık Cezaevine sevk edilirken, yaşlı adamın 80 yaşındaki eşi ise, kendisini bir torba ilaçla uğurladı. Yaşlı adamın daha önce bir suç kaydının bulunmaması ve iddia üzerine cezaevine girmesine aile tepki gösterirken, "Bu adam 4 gün önce hastaneden çıktı, iddia üzerine cezaevine atıldı. Bu zamana kadar suç işlememiş şimdi mi suç işledi" diye konuştu.

Eşini bir torba ilaçla cezaevine gönderen 88 yaşındaki Nurten Özgel, "Eşim kendi arasını sattı, satarken de emlakçıya "konteynırı satmıyorum’ diye söyledi. Sonra emlakçı arsayı başka birine satınca eşime konteynırını al" demiş. Eşim de konteynırı alınca arsa sahibi şikayetçi oldu. Emlakçı da şahitlik yapmış. Eşimin kronik hastalıkları var, şimdi "kendi malını aldı" diye hırsızlıktan içeri aldılar. Hiç bir suçu yok, bu yaşta içeri girdi." diye konuştu.