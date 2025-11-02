SAÜ'de 'Dijital Bağımlılık' konuşuldu

Sakarya Üniversitesinde düzenlenen 5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu’nda (ICOMS) "Dijital Bağımlılık" konusu ele alındı. Prof. Dr. Zakir Avşar, dijital dünyanın tehlikelerine dikkat çekti.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde, TÜBİTAK, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve ana teması "Siyasal İletişim: Türkiye’nin Siyasal İletişim Stratejileri ve Barış Diplomasisi" olan sempozyum, 75 akademisyenin katıldığı 15 oturumdan oluşuyor. Sempozyumda, SAU Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı bir oturum gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hamza Al, fakülte bazında güzel işler yapıldığını belirtirken, kurumsallaşmanın Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. Üniversite olarak ülkenin hedefleriyle bütünleşmenin önemini vurgulayan Rektör Al, "Ülkenin öncelikleri, ihtiyaçları, hedefleri bizim de önceliklerimiz, hedeflerimizdir. Ülkenin hedefleriyle üniversitenin potansiyelini buluşturmamız, birleştirmemiz gerekiyor. Yaptığımız bütün çalışmalar, akademik faaliyetler, nihayetinde kentimize, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, katkı sunmak için var" dedi.

"Teknolojiye direnmek mümkün değil, iyi kullanmak şart"

Sempozyumda "Dijital Bağımlılık ve Biz" başlıklı bir konuşma yapan Prof. Dr. Zakir Avşar, teknolojinin hayata geri dönüşü olmayacak şekilde girdiğini belirtti. "Daha az ekrana bak, daha çok dünyayı gör" tavsiyesinde bulunan Avşar, insanların ancak telefonlarını unuttuklarında ağaçların renklerini ve kuşların sesini fark edebildiğini söyledi. Teknolojiye direnmenin, geçmişte matbaaya veya bilgisayara direnmek gibi sonuçsuz kalacağını ifade eden Prof. Dr. Avşar, asıl meselenin teknolojiyi "iyi kullanmak" olduğunu vurguladı. Geçmişte televizyonlar için "akıllı işaretler" ve okullarda "medya okuryazarlığı" dersleri gibi çabaların olduğunu hatırlatan Avşar, bu derslerin merkezi sınav sistemine dahil olmaması nedeniyle aileler tarafından tercih edilmediğini ve istenen başarıya ulaşamadığını kaydetti. Günümüzde "ikinci ekran" olarak adlandırılan telefon, tablet ve bilgisayarların bağımlılığı farklı bir boyuta taşıdığını belirten Avşar, "dijital yerliler" olan gençlerin ve "dijital göçmenler" olan yetişkinlerin bu durumdan etkilendiğini anlattı. Teneffüste yan yana oturan öğrencilerin birbiriyle konuşmak yerine telefon üzerinden "sosyalleşmesini" eleştiren Prof. Dr. Avşar, sanal bahis gibi sorunların sadece gençleri değil, yetişkinleri de pençesine aldığını vurguladı.