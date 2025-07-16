SAÜ'de 15 Temmuz'un toplumsal ve politik anatomisi konuşulacak

Sakarya Üniversitesi Bilim Söyleşileri çerçevesinde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumsal ve Politik Anatomisi" başlıklı bir panel düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan programda, 15 Temmuz kısa filminin gösteriminin ardından darbe girişimi sosyal ve siyasal boyutlarıyla değerlendirilecek. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde 17 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak panelin moderatörlüğünü Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Köseoğlu üstlenecek. Panelde, Prof. Dr. Kemal İnat ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin toplumsal ve siyasal boyutları akademik bir çerçevede ele alınacak.