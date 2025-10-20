SAÜ'de akademik kurul toplantıları tamamlandı

Sakarya Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı akademik kurul toplantıları, profesörlerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul oturumu ile sona erdi. Toplantının onur konuğu Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin akademik performansını değerlendirerek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Sakarya Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı akademik kurul toplantıları tamamlandı. Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde tüm akademik personel bir araya geldi. Oturumlar araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, doktor öğretim üyeleri ve doçentler ile profesörler için ayrı ayrı düzenlendi. Akademik genel kurullarda yeni döneme ilişkin eğitim-öğretim uygulamaları ve esasları, akademik yayın performansları, alan bazlı sıralamalardaki gelişmeler, dergi yayınlarında elde edilen atıf performansı ve öğrenci projeleri ele alındı. Toplantılarda ayrıca sıfır atık ve sürdürülebilirlik çalışmaları, topluma katkı projeleri ile yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik yürütülen faaliyetler de değerlendirildi.

Akademik hedeflerin, araştırma önceliklerinin ve yeni döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı toplantıların son oturumu, profesörlerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul oldu. Rektör Prof. Dr. Hamza Al, toplantıda yaptığı konuşmada Sakarya Üniversitesinin geleceğe yönelik hedeflerini paylaşarak, kurumun bilimsel üretkenliğini ve akademik etkisini artırarak Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasına girme vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Akademik başarıyı kurumsal hedeflerle uyumlu biçimde yükseltmenin ancak güçlü bir ekip ruhuyla mümkün olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Al, bu noktada özellikle deneyimli akademisyenlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Al, TÜBİTAK, BAP ve Avrupa Birliği projelerinde profesörlerin üstlendiği liderlik rolünün kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların üniversitenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve genç akademisyenlere ilham verdiğini dile getirdi. Bazı öğretim üyelerinin TÜBİTAK projelerinde ve TEKNOFEST gibi önemli yarışmalarda öğrencilerine danışmanlık yaparak örnek oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Al, bu tür çalışmaların kuruma dinamizm kazandırdığını ve kendilerini de motive ettiğini ifade etti.

Genel kurulun onur konuğu olarak katılan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Uzun, Sakarya Üniversitesinin fakülte bazlı akademik yayın performansını değerlendirdi. Üniversitenin akademik üretkenliğinin istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek eğitim-öğretim faaliyetlerinin birinci öncelik olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Uzun, yükseköğretim kurumlarının hem kendi bünyesine hem de topluma fayda sağlayacak şekilde hizmet üretmesinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Uzun, öğrencilerin lisans düzeyinden itibaren üretken bireyler olarak yetiştirilmesinin yükseköğretimde nitelik artışına doğrudan katkı sunduğunu dile getirdi. Bu yaklaşımın genellikle özel üniversitelere özgü bir uygulama olduğuna dikkat çeken Uzun, Sakarya Üniversitesinin TÜBİTAK öğrenci projeleri kapsamında elde ettiği başarıların bu anlamda kurumu ayrıcalıklı bir konuma taşıdığını söyledi. Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle akademik genel kurul sona erdi.