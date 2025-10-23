SAÜ'de iş ve akademi dünyası bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) iş ve akademi dünyası bir araya geldi. Programda "Etkili Karar Vermenin Psikolojisi" ve "İlham Veren Liderlik" konuları ele alındı.

Sakarya Üniversitesi iş ve akademi dünyasını bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programda "Etkili Karar Vermenin Psikolojisi" ve "İlham Veren Liderlik" konularına odaklanıldı. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlik, Davranış Bilimleri ve Liderlik Uzmanı Buket Güngen’in "Etkili Karar Vermenin Psikolojisi ve Davranış Yönetimi" başlıklı semineriyle başladı. Güngen, katılımcılara karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörler ve bu süreçlerin nasıl yönetilebileceğine dair bilgiler aktardı.

Seminerin ardından, moderatörlüğünü Özlem Arslan Kart’ın üstlendiği "İlham Veren Liderlik ve Takım Yönetiminde Başarı Formülleri" paneli gerçekleştirildi. Panele katılan konuşmacılar, liderlik becerilerini güçlendirme, takım yönetiminde başarıya ulaşma ve iş dünyasının dinamiklerini anlama konularında deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Katılımcıların kariyer gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan program, öğrenciler tarafından ilgi gördü.