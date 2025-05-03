SAÜ'de Kültür ve Medeniyet atölyeleri başladı

Sakarya Üniversitesinde Genç Türk Kadın Akademisyenler Birliği (GENÇ TÜRKKAB) tarafından düzenlenen Kültür ve Medeniyet Atölyeleri, Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Dr. Sait Başer’in katılımıyla başladı.

Etkinlikte, katılımcılara kültürel mirasın felsefi temelleri aktarılırken, önemli isimlerin düşünce dünyaları derinlemesine ele alındı. Prof. Dr. Ekrem Demirli, atölyesinde Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden Yunus Emre’yi ve onun felsefesini anlattı. Eserleri üzerinden Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışını açıklayan Demirli, konuyla ilgili yazdığı kitaplardan örneklerle anlatımını zenginleştirdi. Program sonunda Yunus Emre’nin bazı şiirlerini seslendiren Demirli, konuşmasını bu dizelerle noktaladı. Demirli’nin ardından başlayan Dr. Sait Başer’in atölyesinde ise Yusuf Has Hacib’in düşünce dünyası ele alındı. Başer, Kutadgu Bilig gibi temel eserler üzerinden Yusuf Has Hacib’in felsefesini yorumladı. Konuşmasında yer verdiği şiirlerle anlatımını derinleştiren Başer, katılımcılarla birlikte metin çözümlemeleri yaparak atölyeyi tamamladı.

Kültür ve Medeniyet Atölyeleri, 7 Mayıs’ta Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’nın "Farabi’yi Anlamak" ve Prof. Dr. Sezai Küçük’ün "Mevlana’yı Anlamak" söyleşileriyle sürecek. 14 Mayıs’ta ise Prof. Dr. Bedizel Aydın’ın "Takıyüddin er-Rasıd’ı Anlamak" başlıklı etkinliğiyle atölye dizisi devam edecek.