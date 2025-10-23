SAÜ'de lisansüstü başarılar geleceğe ilham oldu

Sakarya Üniversitesinde lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrencilerin katılımıyla "Lisansüstü Mezuniyet ve Tez Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Sakarya Üniversitesinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında mezun olan lisansüstü öğrenciler için tören gerçekleştirildi. Program, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı. Enstitüler bünyesinde yürütülen özgün tez çalışmalarıyla bilime katkı sağlayan öğrenciler, danışmanları ve aileleriyle birlikte gurur dolu bir gün geçirdi. Programda, "bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüşmesi" vurgusu öne çıktı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, mezuniyet töreninin açılış konuşmasında Sakarya Üniversitesinin köklü geçmişine ve gelecek hedeflerine değinerek, "Sakarya Üniversitesinin mezunları arasında iş sahibi olan, hatta kendi işini kuran pek çok kişi var. Sakarya Üniversitesi artık hepimizin kimliğinin bir parçası. Sizler de bu ailenin birer ferdisiniz. Mezuniyet kelimesi bir bitiş değil, yetki anlamı taşır; yani artık yeni bir hayata başlamak için yetkilisiniz" dedi.

Üniversitenin İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulduğunu hatırlatarak, son yıllarda araştırma, yayın ve proje üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Rektör Al, "Kısa vadede hedefimiz araştırma üniversitesi olmak, orta vadede ise Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasına girmek. TÜBİTAK projelerinde Türkiye ikinciliği elde ettik. Öğrencilerimizin yalnızca bilgiyle değil, üretimle de donanmasını istiyoruz. Artık üreten bir üniversite olmak zorundayız. Yolun başındayız ama doğru yoldayız. Üreten, teknolojide ilerlemiş ve bağımsız bir Türkiye için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Lisansüstü eğitim bilime ve insanlığa hizmet etme sorumluluğudur"

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Elvan Şahin, lisansüstü eğitimin yalnızca akademik bir süreç değil, bilime ve insanlığa hizmet etme sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Şahin, "Bir tez yalnızca bir belge değil, düşüncenin ürüne dönüştüğü bir yolculuktur" diyerek tez ödülü almaya hak kazanan öğrencileri ve danışmanlarını kutladı. Törenin hazırlık sürecine katkı sunan tüm birimlere teşekkür eden Şahin, bilimin rehberliğinde ilerleyen mezunların gelecekte yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti.

"Enstitüler üniversitelerin kalbi ve beynidir"

Enstitüler Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Özkan Toplan, Sakarya Üniversitesinde altı enstitüde toplam 9 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ve bugüne kadar 23 binden fazla yüksek lisans, 3 binden fazla doktora mezunu verildiğini ifade etti. Enstitülerin yalnızca akademik yaşamı besleyen kurumlar değil, kamu ve özel sektöre nitelikli insan gücü kazandıran yapılar olduğuna dikkati çeken Toplan, danışman akademisyenlere de teşekkür ederek üniversitelerin gerçek gücünün öğrencilerine rehberlik eden akademisyenlerinin emeği olduğunu anlattı. Tez ödüllerinin sahiplerini bulduğu törende, enstitüler bazında mezunlara belgeleri de takdim edildi.