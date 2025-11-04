SAÜ'de sinemada dijitalleşme ve yapay zeka tartışılacak

Sinema alanında ulusal ve uluslararası akademisyenleri bir araya getiren 4. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, bu yıl TÜBİTAK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Film Araştırmaları Derneği ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek.

Etkinlik, 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ve hem yüz yüze hem çevrim içi oturumlarıyla sinema dünyasının güncel konularını çok yönlü biçimde ele alacak. Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyumun açılış konuşmasını, dünyaca tanınan kültür teorisyeni Prof. Dr. Alan Neil Shapiro yapacak. Shapiro’nun "Dijital çağda sinemanın dönüşümü" temalı sunumuyla başlayacak etkinlikte, çağdaş sinema araştırmalarının yönü, dijitalleşmenin film üretimine etkileri ve yapay zekanın sinema anlatısındaki rolü tartışılacak. Açılış oturumunda ayrıca "Albert Camus’nün Yabancısının üç sinema uyarlaması üzerinden Türkiye, İtalya, Arjantin ve Cezayir’de varoluşsal yabancılaşma" başlıklı sunum yer alacak. Sempozyum çerçevesinde düzenlenecek dokuz oturum, sinemanın güncel meselelerine odaklanacak. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından gelecek akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek oturumlarda "Sinemada Yapay Zeka ve İnsan İlişkisi", "Türk Dizilerinin Kültürel Diplomasi Aracı Olarak Rolü", "Sinemada Sessizliğin Anlatı Unsuru Olarak Kullanımı" ve "Sinemanın Dönüşen Ekonomisi" gibi konular ele alınacak.

Film Araştırmaları Derneği Başkanı ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Aslan, moderatörlüğünü yapacağı ilk oturumda, "Türk sinemasını güçlendirmede sivil toplumun rolü ve kurumsal ihtiyaçlar" başlıklı bildirisiyle yer alacak. Aslan, konuşmasında Türk sinemasının gelişimi için sivil toplumun araştırma ve destek kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayacak. Sempozyumun çevrimiçi oturumlarında, dünyanın dört bir yanından araştırmacılar sinemanın farklı boyutlarını tartışacak. Fransa’dan Perrine Boutin, "Fransa’da Sinema Eğitiminin Güncel Durumu ve Geleceğe Bakış" başlıklı özel sunumunda Avrupa’daki sinema eğitimi modellerine değinecek. Pakistan’dan Amna Shahzad Arif ise "VFX, VR ve Yapay Zeka Çağında Film Tasarımı" başlıklı bildirisiyle yeni teknolojilerin sinematografik dile etkisini analiz edecek. Bu oturumların yanı sıra, "Distopyen Bilim-Kurgu Sinemasında Modern Kenti Aramak", "Sinemada Kaçışçılık", "Manipüle Edilmiş Gerçeklikler" ve "Yapay Zekânın Rejisörlüğünde Dünya Sineması" gibi başlıklar da sinema sanatının geleceğine dair derinlikli tartışmaların yürütüleceği oturumlar arasında yer alacak.

Film araştırmalarında yeni açılımlar bekleniyor

Film Araştırmaları Derneği tarafından geleneksel hâle getirilen Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, her yıl sinema çalışmalarını akademik düzlemde buluşturmayı hedefliyor. Bu yılki organizasyon, TÜBİTAK ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Türkiye’de film araştırmalarının kurumsallaşmasına önemli katkı sunmayı hedefliyor. Sempozyumun sonunda yapılacak genel değerlendirme oturumunda, sinema araştırmalarının yalnızca akademiyle sınırlı kalmaması; üretim alanına doğrudan katkı verecek ortak projelerin ve disiplinler arası iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanacak. Katılımcıların, Sakarya’da kurulması planlanan Film Araştırmaları Merkezinin bu yönde atılacak önemli bir adım olacağına dikkat çekmesi bekleniyor. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu, uluslararası katılımcı profili, zengin program içeriği ve akademik çeşitliliğiyle Türkiye’de sinema çalışmalarının geleceğine yön verecek önemli bir bilimsel buluşma olma niteliği taşıyor.