SAÜ'de TÜBİTAK bursları ve yurt dışı akademik deneyimleri ele alındı

Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen programa Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı konuşmacı olarak katıldı. Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı "Yurtdışında Akademik Çalışmalar: TÜBİTAK Bursundan Nasıl Yararlanılır?" başlıklı sunumunda yurt dışında kariyer hedefleyen akademisyenlere bilgiler verdi.

Etkinliğe, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Panelin konuşmacısı Ord.Prof. Dr. Şenel Poyrazlı, başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkede akademik pozisyonlara başvurmak isteyen öğretim elemanlarının dikkat etmesi gereken konuları açıkladı ve Türkiye’den gönderilen CV’lerde yapılan biçimsel hataların çoğu zaman değerlendirme sürecinde olumsuz sonuçlara yol açtığını vurguladı. Fotoğraf ve doğum tarihi gibi bilgilerin uluslararası akademik CV’lerde yer almaması gerektiğini belirten Ord. Prof. Dr. Poyrazlı, bu detayların ön yargıları tetikleyebileceğini söyledi.

TÜBİTAK bursları hakkında teknik bilgiler de paylaşan Poyrazlı, özellikle 2214-A ve 2219 programlarının doktora öğrencileri ve doktorasını tamamlamış araştırmacılar için sunduğu olanaklara değindi. Katılımcılara burs başvuru şartlarını ve destek kalemlerini aktaran Poyrazlı, ABD’de yaşam giderlerine ilişkin pratik önerilerde de bulundu.

"Research Assistant" kavramının ABD ve Kanada’da haftalık yarı zamanlı çalışmayı ifade ettiğini, Türkiye’de bu kadronun tam zamanlı görev yaptığını belirten Poyrazlı, "full-time research assistant" ibaresinin tercih edilmesinin daha doğru olduğunu aktardı. E-posta yazımında da gazeteci yaklaşımının benimsenmesini öneren Poyrazlı, mesajların uzun olmadan, başta net bir şekilde amacın belirtildiği, numaralandırılmış ve doğrudan fayda ilişkisi kuran bir yapı ile yazılmasının, olumlu geri dönüş ihtimalini ciddi şekilde artırdığını ifade etti.

Davet mektubu almak isteyenlerin, ilgili akademisyenlere erken dönemde ulaşıp süreci strese sokmadan planlamaları gerektiğini dile getiren Ord. Prof. Dr. Poyrazlı, kongre sunumlarının ve birebir sosyal temasların akademik çevrelerde kurulan bağlantılar açısından taşıdığı öneme de değindi. Programda katılım sağlanan konferansların sadece dinleyici olarak değil, aktif şekilde sunum yaparak değerlendirilmesinin, ilerleyen dönemlerde destek ve iş birliği olanaklarını güçlendirdiği vurgulandı. Programın sonunda konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı’ya teşekkür ederek üniversitede görev yapan ve kadro bekleyen akademik personelin yurt dışı deneyimine sahip olmasının üniversite adına oldukça önemli olduğunu dile getirdi ve ilerleyen süreçte yurt dışı deneyiminin değerlendirme kriterlerinden biri haline gelebileceğini ifade etti.

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve belge takdimiyle sona erdi.