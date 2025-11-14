SAÜ'de yeni eğitim modeli tartışıldı

Sakarya Üniversitesinde yeni teknolojik gelişmeler ve değişimler doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin güncellenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerine eleştirel düşünme, veri okuryazarlığı, iletişim becerisi gibi yetkinliklerin kazandıracak yeni eğitim-öğretim süreçleri fakülte yöneticilerine aktarıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda rektör yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları yer aldı. Toplantıda, eğitimde dönüşüm, yeterlik temelli öğrenme yaklaşımı ve programların yeniden yapılandırılması konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Hamza Al, toplantının ilk bölümünde pandemi ve deprem süreçlerinin eğitimin güncellenmesini geciktirdiğini belirterek, "Sakarya Üniversitesinde görev yapıyorsak hepimiz eğitim için varız. Pandemi ve sonrasında gerçekleşen deprem dolayısıyla eğitimde yenileme ve çağdaşlaşma dönüşümünde yaşadığımız gecikmeyi artık ivedilikle telafi etmemiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Al konuşmasının devamında, dünyanın içinde bulunduğu hızlı dönüşümün yükseköğretimde köklü bir değişimi zorunlu kıldığını vurguladı. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin eğitim anlayışını tamamen dönüştürdüğünü söyleyen Rektör Al, "Birkaç sene önce ‘öğrenciler yapay zeka kullanıyor’ diye şikayet ediyorduk; şimdi ‘yapay zekayı nasıl daha çok kullandırırız’ diye düşünüyoruz. Burası yükseköğretim kurumu; öğrencileri 21. yüzyıl becerileriyle donatmak zorundayız, üniversiteler bu değişime uymak zorunda" diye konuştu.

Klasik bilgi aktarımının artık yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Al, "Biz öğrencileri sadece bilgi bakımından donatmayı yeterli görmüyoruz. Liderlik yapmamız, bilgiyi yorumlamalarına ve üretime dönüştürmelerine katkı vermemiz gerekiyor. Eski mantıkla yeni şeyler yapamayız. Derdimiz, olmayan bir şeyi yapmak değil; düzeltiyoruz, güncelliyoruz, ıslah ediyoruz. Bu dönüşüm bir müfredat değişikliğinden daha fazlası, bir eğitim felsefesi değişimidir. Bu işe inanmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Havva Sert, üniversitenin hayata geçirmeyi planladığı yeni eğitim yaklaşımını anlattı. Modelin YÖK 2030 vizyonuyla uyumlu olduğunu, beceri odaklı eğitim yaklaşımını referans aldığını söyleyen Sert, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi, ders yüklerinin sadeleştirilmesi ve esnek bir eğitim yapısının oluşturulmasının, Sakarya Üniversitesinin yeni dönemdeki eğitim politikalarının temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti. Sunumun ardından fakülte dekanları söz alarak kendi birimlerindeki programların güncel ihtiyaçları, disiplinlerarası bağlantılar ve sektör beklentileri doğrultusunda yapılacak düzenlemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantıda, fakültelerin dönüşüm sürecine aktif katılımı vurgulandı ve öneriler doğrultusunda istişarelerde bulunuldu.