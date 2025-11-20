SAÜ'den 'Siber Uzmanlık' fırsatı

SAÜ ve sektör iş birliğiyle siber güvenlik alanında uzman öğrenci yetiştirilecek. Özel kriterlere göre seçilecek öğrenciler bahar döneminde 12 hafta eğitim alacak.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yönetimi ve Barikat Siber Güvenlik yetkilileri, özel sektör-akademi iş birliğini geliştirmek için bir araya geldi. Toplantının gündemi bilişim ve siber güvenlik alanında öğrenci yetkinliklerini artırmak ve uygulamalı eğitim modelleri oldu. Toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Çelebi, Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım, Barikat Siber Güvenlik Genel Müdürü Ceyhun Özata ve şirket heyeti katıldı. Üniversite yönetimi ve Barikat Siber Güvenlik yetkilileri, Bahar 2026 döneminde siber güvenlik uzmanları yetiştirecek bir eğitim için anlaştı. Buna göre 12 hafta olacak eğitim bir sonraki akademik dönemde eğitime başlayacak. "Siber Kariyer Programı" adıyla yürütülecek yeni uygulamalı eğitim süreci, sadece siber güvenlik dersi olarak kalmayacak; sertifika programları ve staj imkanları da barındıracak.

Toplantıda, Sakarya Üniversitesinin bilişim ve siber güvenlik alanındaki stratejik hedefleri değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Hamza Al, üniversitenin bu alanda güçlü bir öğrenci profili oluşturmayı hedeflediğini belirterek, öğrencilerin özel sektörle erken aşamada etkileşime geçmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Al, "Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerimizi sektörle daha erken buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Toplantıda Barikat Siber Güvenlik ile yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmede, siber güvenlik alanında uygulamalı bir ders oluşturulması, öğrencilerin gerçek sektör projelerinde aktif rol alması, mentörlük, proje deneyimi ve uygulamalı eğitimlerin desteklenmesi ve öğrencilerin mezun olmadan sektöre adım atmalarını sağlayacak modellerin geliştirilmesi üzerine konuşuldu.