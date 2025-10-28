SAÜ gönüllüleri onkoloji servisinde çocuklara umut oluyor

Sakarya Üniversitesinde yürütülen "Hastane Okulu Projesi" üçüncü yılında, onkoloji tedavisi gören çocuklara moral veriyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), onkoloji bölümünde tedavi alan çocuklara motivasyon ve toplumsal aidiyet duygusu kazandırmayı hedefliyor. Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından güz dönemi boyunca 21 Ekim - 23 Aralık 2025 tarihleri arasında 10 hafta sürecek projede, Sosyal Hizmet Topluluğu, İnşaat Mühendisliği Topluluğu, Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu ve Bilgisayar Öğrenci Topluluğu başta olmak üzere birçok topluluk görev alacak. El becerileri atölyeleri, tiyatro gösterileri, resim ve müzik etkinlikleri ile fotoğraf çekim atölyelerinin yer alacağı proje, çocuklara keyifli anlar yaşatırken sosyal farkındalık oluşturmayı da hedefliyor. Üçüncü yılına giren Hastane Okulu Projesi, bugüne kadar Sakarya Üniversitesinde faaliyet gösteren 30’dan fazla öğrenci topluluğunun katkısıyla yüzlerce çocuğa umut oldu. Her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki aşamada yürütülen proje, her dönem yeni gönüllü toplulukların katılımıyla büyümeye devam ediyor. Projenin ilk haftasında etkinliği üstlenen SAÜ Bilgisayar Öğrenci Topluluğu, çocuklarla oyunlar oynayarak ve resimler yaparak keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler, "Bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin en güzel motivasyon olduğunu" belirterek gönüllülük çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.