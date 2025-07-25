SAÜ ile Varna Free Üniversitesi ortak yangın mühendisliği projesi başlatıyor

Sakarya Üniversitesi ile Bulgaristan merkezli Varna Free Üniversitesi arasında yangın mühendisliği alanında ortak bir lisans ve ön lisans tamamlama programı başlatılacak.

Varna Free Üniversitesi Rektörü Prof.Petar Hristov ve beraberindeki heyet, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ı ziyaret etti. Görüşmede, yangın mühendisliği alanında planlanan lisans ve ön lisans tamamlama programlarının yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret çerçevesinde iki üniversite arasında Erasmus+ kapsamında süren öğrenci ve akademisyen değişimlerinin yeni programlarla desteklenmesi konusu da gündeme geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, yaptığı açıklamada, yangın mühendisliği alanında başlatılan bu ortak programın yalnızca iki üniversite arasındaki akademik koordinasyonu değil, aynı zamanda uluslararası eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik bir adım olduğunu vurgulayarak, "İki üniversite arasındaki iş birliğini sadece yangın güvenliğiyle sınırlı tutmayıp tüm alanlarda genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Varna Free Üniversitesi Rektörü Prof. Petar Hristov ise 2023 Nisan ve 2024 Temmuz dönemlerinde gerçekleştirilen ortak çalışmalara atıfta bulunarak, yangın mühendisliği programlarıyla sürecin yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti. Toplantıya katılan Sakarya Üniversitesi Yangın Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Soyhan ise geliştirilecek Yangın Güvenliği lisans programının, halihazırda yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarıyla entegre bir biçimde sürdürüleceğini ve eğitim dilinin Türkçe olacağını belirtti.

Planlanan ortak program, yangın mühendisliği alanında Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerinin önünü açacak bir yapı olarak değerlendiriliyor.