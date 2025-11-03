SAÜ öğrencilerine bakanlık desteği

Sakarya Üniversitesinden 9 öğrenci topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programı kapsamında yerel ve ulusal düzeyde destek almaya hak kazandı.

Gençlerin fikirlerini projelere dönüştürmelerine imkan tanıyan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), Sakarya Üniversitesinden 9 öğrenci topluluğunun projelerini desteklemeye değer buldu. Program çerçevesinde Acil Yardım, Coğrafya, Teknofest ve Sinema Öğrenci Toplulukları ulusal düzeyde; Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri, Dezenformasyonla Mücadele, Genç Kızılay, Ortak Fark ve Uluslararası İlişkiler Toplulukları ise yerel düzeyde destek almaya hak kazandı. ÜNİDES, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, üniversite öğrencilerinin gönüllülük, çevre, bilim, teknoloji, kültür ve sürdürülebilirlik temalarında geliştirdiği projelere maddi ve organizasyonel destek sağlayan kapsamlı bir program olarak öne çıkıyor.