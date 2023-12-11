Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu açıkladı.

Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 17 Ağustos 2023 tarihinde alınan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası M/Y Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor.

Aslına sadık kalınarak yapılan onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak" denildi.