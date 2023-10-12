Savaş cephesi değil toplantı salonu

Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadeleye sahne olan ve Kocaeli’de düşmana kurşunun sıkıldığı ilk yer olarak tarihe geçen Servetiye Cephesi’nin replikası, Başiskele Kaymakamlığı’nda toplantı salonuna konuldu. Görenlerin dikkatini çeken salon, Milli Mücadele’nin hatırasını yaşatıyor.

Başiskele’nin güneyinde, Bahçecik’ten Servetiye Karşı köyüne giden yolun sol tarafındaki ormanlık alanda bulunan Kurtuluş Savaşı siperleri, 1920 ve 1921 yıllarında önemli bir mücadeleye sahne oldu. 150 kişilik Türk mücahit grubu, yaklaşık 10-11 ay süren düşman saldırısına karşı direnerek, tarihi bir zafer elde etti. Cephe, Yunanlılara karşı Kocaeli’de ilk kurşunun sıkıldığı yer olarak tarihe geçti.

Türkiye’de bir ilke imza atılarak Başiskele Kaymakamlık binasında "Servetiye Cephesi" adını taşıyan özel bir toplantı salonu hazırlandı. Başiskele Servetiye Kurtuluş Siperlerinin replikası, Samanlı Dağları’ndan getirilen kara gürgen ağaçlarından yapıldı. Kahraman askerlerin elle çizilmiş zafer pozları ise duvarda sergileniyor.

"Yunanlılara karşı Kocaeli’de ilk kurşun Servetiye Cephesi’nde sıkıldı"

Cephenin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemine değinen Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Servetiye Cephesi, 1920 ve 1921 yıllarındaki Milli Mücadele sırasında Bahçecik’te konuşlanan Yunan kuvvetlerine karşı açılan önemli bir cepheydi. İngiliz ve Yunan birlikleri, Bahçecik ile Yeniköy’ü merkez alarak bin 500 kişilik bir güçle gelmişti. Ancak, Türk mücahitleri, sadece 150 kişi olmalarına rağmen, 10-11 ay boyunca 7-8 düşman saldırısına direnerek tarihi bir zafer elde etti. Bu mücadelede, Servetiye Cephesi’nde yer alan kahramanlar arasında Kara Fatma, Cemal Gökbayrak, Hasan Zobuoğlu, Mahmut Nedim Bey, Soytarı Mustafa Efendi, Kadem Çavuş gibi birçok öncü isim yer alıyordu. Bu direnişin sembolü olarak, Yunanlılara karşı Kocaelide ilk kurşun Servetiye Cephesi’nde sıkıldı. Bu zafer, bölgenin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Servetiye Cephesi’nde şehit düşenler ve gaziler, bu toprakları bağımsızlıkla dolu bir şekilde bize miras bıraktılar. Bugün, bu tarihi zaferi ve kahraman mücahitleri unutmadan, bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük içinde yaşıyoruz" dedi.

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik"

2 yıl 7 ay süren düşman işgalinin bu cephe sayesinde kırıldığını ifade eden Emin Öztürk, "Bugün, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Başiskele Kaymakamlık binasında, Milli Mücadele’nin önemli anlarını yaşamak için özel bir mekan hazırladık. ’Servetiye Cephesi’ adını taşıyan bu toplantı salonu, sadece taşınabilir duvarlar ve sandalyelerle değil, aynı zamanda fedakarlığın, cesaretin ve inancın sembolüdür. Bu özel salonda, Servetiye Cephesi’nin tarihçesini anlatan detaylı bir sunum yer almakta. Kahraman askerlerimizin elle çizilmiş zafer pozları, duvarda gururla sergileniyor. Ayrıca, Samanlı Dağları’ndan getirilen kara gürgen ağaçlarından yapılan Başiskele Servetiye Kurtuluş Siperleri’nin replikası, salonun ortasında yer alıyor. Bu siperler, 14 kilo çivi kullanılarak özenle oluşturuldu ve geçmişimizin izlerini bugüne taşıyor. Bu özel mekan, sadece tarihimize olan derin sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmekle kalmıyor; aynı zamanda Milli Mücadele’nin önemli anlarını canlı tutma ve gelecek nesillere aktarma görevini üstleniyor. Bu salon, geçmişimizin izlerini günümüze taşıyan bir miras niteliğinde" diye konuştu.