Savaştan kaçtılar yangında hayatlarını kaybettiler

Bursa’da Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında dumandan etkilenen baba taburcu oldu. Tedavisi tamamlanan baba, ifade için emniyete götürüldü. Hayatını kaybedenlerin amcası, “Suriye’deki iç savaştan kaçtık. Başımıza böyle acı olay geldi. Dünya böyle. Çok üzgünüz” dedi. Yangından çıkan dumanlar, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8’i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10) hayatını kaybederken, dumandan etkilenen baba Hüseyin El Cesim ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba, taburcu edildikten sonra ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

Olay yerine gelen ailenin yakınlarından amca, “Ben evde otururken Hüseyin El Cesim aradı. Acil gelmemi istedi. Ancak bizi yukarı salmadılar. Çok üzgünüz. 2 çocuk bugün misafirlik için geldi. Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nden geldiler. Yangının ne sebepten dolayı çıktığını bilmiyorum. 2017 yılında geldiler. Halep’te yaşıyorduk. Savaştan kaçtık. Yeğenlerim burada hayatını kaybetti. Dünya böyle” dedi.

Vefat eden 2 çocuğun babası Ömer ise, Bursa Adli Tıp Kurumunda cenaze işleriyle ilgilendiği öğrenildi.

Yaşanan yangının yan tarafında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına ise dumanların yansıdığı ortaya çıktı.