Savaştepe, Büyükşehir eliyle gelişiyor

Tarım ve hayvancılığa elverişli ovalarıyla büyük bir potansiyeli barındıran Savaştepe ilçesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eliyle her geçen gün daha da gelişiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her alanda hayata geçirilen yatırımlar ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; güzel iklimi ile verimli toprakları sayesinde tarım ve hayvancılığıyla ön plana çıkan Savaştepe ilçesinde, hizmet ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın en önem verdiği konulardan olan kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin daha çok kar elde etmesi noktasında Savaştepe’de birçok yatırım ve hizmet Büyükşehir Belediyesi eliyle, ilçe belediyesi iş birliğinde hayata geçiriliyor. Savaştepeli üreticilerin elini güçlendirecek her alanda ilçeye yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere; fide, yem ve süt otu tohumu dağıtımından arıcılık faaliyetlerinin teşvikine, boz ırklarda verim artırıcı probiyotik yardımından süt soğutma tankı verilmesine kadar birçok alanda desteklerde bulunmaya devam ediyor.

Balıkesir kuzusu üretimi yaygınlaşıyor

Şehrin en önemli marka değerlerinden Coğrafi İşaret ile koruma altına alınan Balıkesir Kuzusu üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla da üreticilere damızlık koç ve koyun dağıtan Büyükşehir Belediyesi ilçeye kazandırdığı Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi ile de daha çok ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

Tarla yollarını düzleyip, genişleterek çiftçilerin tarlalarına daha güvenli bir şekilde gitmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe’nin geniş meralarında verimi artırmak için ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ayda 600 ton evsel atık bertaraf ediliyor

Çöpleri düzenli depolayarak doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla Katı Atık Aktarma İstasyonu kurulumlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesine kazandırdığı istasyon sayesinde ayda 600 ton evsel atığı yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edip, elektrik enerjisine dönüştürüyor.

İnsan odaklı ve çevreci yatırımlarla Savaştepe’nin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi; ilçenin tamamından toplanan atık suları, ileri biyolojik arıtma sistemiyle arıtan Sındırgı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ile atık suların yönetimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor, hizmete aldığı gölet ve sulamalarla da her geçen gün daha çok tarım arazisini suyla buluşturuyor.

Kesintisiz ve kaliteli içme suyu

Ekonomik ömrünü tamamladığı için vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayan Savaştepe İlçe Merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi’nde bulunan mevcut içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), ilçeyi kesintisiz ve kaliteli içme suyuyla buluşturuyor. Bu çalışmada; 94 bin 510 metre içme suyu şebeke hattı, bin 877 adet abone bağlantısı, 1000 metreküplük içme suyu deposu yapımı ve ayrıca 3 adet içme suyu deposu ile 15 adet terfi merkezinin de revizyonu yapılıyor.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi; Çavlu, Kocaören, Karapınar kırsal mahallelerini Soğucak’a bağlayan fakat büyük tehlike arz eden Soğucak-Kocaören Köprüsü’nü de yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı. Yol çalışmalarının bittiği alanlarda da yepyeni, modern durakların kurulumlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konforu artırarak Savaştepe’ye yakışır hale getiriyor.

Savaştepe’nin yemyeşil doğasında oluşabilecek yangınlara anında müdahale edilmesini sağlamak amacıyla kırsal mahallelere yangın söndürme tankeri ve malzeme desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda dağıtımlarına devam ediyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra; köklü geçmişiyle birçok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Savaştepe’de, Merkez Camisi’ni restore eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak camiyi vatandaşların kullanımına açtı.

Seferberlik Çöreği’ne coğrafi işaret

Büyükşehir Belediyesi, her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği taşıyan Balıkesir’in kendine özgü özellik taşıyan ürünlerinin; geleceğe aktarılması, tanınırlığının artırılması ve yöre halkına kazanç sağlaması amacıyla Coğrafi İşaret çalışmalarına devam ediyor. İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan kadınlar tarafından üretilen Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

İlçenin sineksiz ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla Savaştepe Belediyesi ile birlikte koordineli olarak haşereyle mücadele işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.