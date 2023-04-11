Savaştepe'de kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tarihi eser çıkarmak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı.

Savaştepe'de kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon
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Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde tarihi eser çıkarmak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmaları neticesinde, Savaştepe kırsalında izinsiz kazı yapılacağının tespiti üzerine bölgede yapılan kontrollerde, 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapan şüpheliler ile birlikte 1 adet hilti, 1 adet matkap ve 42 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olaya karışan 3 kişi hakkında adli tahkikata başlanıldı.