Savcı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı, detayları ortaya çıktı

Kocaeli’de bir iş adamı, tefeci olduğu iddia edilen kişilerden borç alan arkadaşına güvenip kefil olduktan sonra mahkemelik oldu. Dosyasını kapatmak için kendisinden 500 bin lira rüşvet istediği ileri sürülen Cumhuriyet Savcısı ise suçüstü yakalandı.

Çayırova ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İş Adamı İsmail Oğuz Güvenç, 1 sene önce tefeci olduğu iddia edilen kişilerden yaklaşık 1,5 milyon lira borç alan arkadaşına güvenerek kefil oldu. İddiaya göre bu borç, Güvenç’in kefilliğinden sonra faiziyle birlikte yüklü miktara ulaştı. Alacaklıların peşini bırakması için borcun bir kısmını kendi imkanlarıyla ödeyen Güvenç, tehditler de almaya başladı. Güvenç, tehdide uğradığı ve can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Alacaklılar da İsmail Oğuz Güvenç’in borcunu ödemediği ve dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

Rüşvet iddiası

Gebze Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı F.A., İş Adamı Güvenç’i makamına davet ederek, dosyası hakkında konuşmak istedi. İddiaya göre Savcı F.A., dosyayı 500 bin lira karşılığında kapatabileceğini söyledi. Bunun üzerine Güvenç, konuyu Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne taşıdı. Ardından harekete geçen ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Savcı, rüşveti alırken suçüstü yakalandı

İş Adamı Güvenç, emniyet ve başsavcılığın bilgisi doğrultusunda Savcı F.A. ile evinin önünde buluşarak, ona istediği parayı götürdü. Daha öncesinde paraların seri numarasını alan ekipler, savcı parayı aldığı anda operasyon gerçekleştirerek F.A.’yı suçüstü yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Savcıyı cezaevine gönderdiler"

Gebze, Tuzla, Pendik, Kartal civarında oto galericilerin kurmuş olduğu organize bir çete olduğunu ileri süren İsmail Oğuz Güvenç, "Bu insanlar galerici kisvesi altında millete tefecilik yapıyor. Nerede 3-5 kuruşa sıkışan adam varsa bunlara tenezzül ediyor. Daha sonrasında o borçlar inanılmaz faizle ödenmeyecek duruma geliyor. İnsanları bitirdikten sonra da rencide ediyorlar, eşine, dostuna, akrabalarına sirayet ediyor, insanları sokağa çıkamaz hale getiriyorlar. Bana denk gelen bunlardan bir tanesiydi. Benim eski bir arkadaşımdı. Kendisinin borcuna kefil oldum. Fakat 1 senedir hayatımın en kötü yılını geçirdim. Ben bunlarla mücadele ederken hep tek başımaydım. Tek başıma yapabileceğime inandım fakat devamlı önüme bir engel çıktı. Verilen ifadelerim var, şikayetlerim var ama hiç cevap gelmedi. Arkasından savcı beyin bunlara nasıl çanak tuttuğunu öğrendikten sonra sağ olsun Kocaeli Emniyeti KOM Şubesi ve Başsavcımız bana destek oldular. Savcıyı gözaltına alarak, arkasından da cezaevine gönderdiler" dedi.

"Savcı bana ’500 bin lira para vereceksin, sonra da hakkını helal edeceksin’ dedi"

Savcının kendisine, elinde dosyasının olduğunu ve yanına gitmesi gerektiği konusunda haber gönderdiğini kaydeden Güvenç, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumartesi günü kendi nöbetine denk getirerek benim hakkımda yalandan şikayet, ifade alıyor. Cumartesi günü yapıyor bu işi ve manuel olarak kendi ismine düşürüyor. Normalde böyle olmaz, otomatik olarak hangi savcıya gelirse soruşturmaya o savcı bakar. Hem ifadeyi kendisi alıyor hem de soruşturma dosyasını kendisine düşürüyor. Burada beni savcının ismiyle daha önceden tehdit edenler vardı. Yine o isim üzerinden bana haber geliyor. ’Bana bir şekilde ulaşsın, elimde böyle bir dosyası var, gelsin oturalım, konuşalım’ diye haber gönderiyor. Ben tabii o haber gönderdiği arkadaşlara güvenmediğim için kendi tarafımdan savcıya ulaştım. Teyidini aldım. Soruşturma dosyası doğru ama bir şeyler yanlıştı. Soruşturma dosyasında yazılan, atılan iftiraların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu. Biz kendisine izah etmeye çalıştık ama işin o tarafıyla ilgili hiç ilgilenmedi. Benim tek kişilik organize bir çete olduğumu, milleti dolandırdığımı, galericilerin hepsini dolandırdığımı yazmışlar. Bahsedilen dosyada isimler var, soy isimler yok. Sadece benim ismim var. Arkasına bana uzlaşmam gerektiğini söylüyor savcı bey. ‘Hem uzlaşacaksın o ekiple, hem de bana önden 250 bin lira soruşturma dosyası kapanır kapanmaz da 250 bin lira daha toplam 500 bin lira para vereceksin, sonra da hakkını helal edeceksin’ diyor. Bunu bana hem adliyede hem de benim kapımın önüne kadar gelerek teklif etti."

"Çantayı benden evinin önünde aldı"

Savcı F.A.’nın 500 bin bin lira istemesinin ardından konuyu Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bildirdiğini ifade eden Güvenç, "Onlar da ilgilendiler. Konuyla alakalı şüpheli hareketlerinden dolayı önce izlemeye aldılar, arkasından da 15 gün içerisinde ben savcı beyin istediği parayı kendisine teslim ettim. Başsavcılığın ve emniyetin haberi olmak şartıyla paraların önce seri numaralarını aldık, arkasından da kendisine teslim ettik. Çantayı benden evinin önünde aldı ve polis arkadaşlar da arkasından operasyon yaparak suçüstü yakalamış oldular. Cumhuriyet savcısının böyle bir konuya adının karışmış olması beni sevindirmiyor. Mahkemeye çıkacağız. Ben karar vermem, ben yargı mercii değilim. Benim şikayet dosyamda 40 kişinin ismi var. Bu 40 kişinin bir tanesi ifade için çağırıldı mı çağırılmadı mı? Bu arkadaşların hepsi dışarıda. Savcı bey cezaevinde olmasına rağmen tehditler devam ediyor. Bundan sonra eli vicdanına ulaşan yargı mensubu, emniyet mensubu arkadaşlara sesimizi duyurabilirsek, bizden sonra en azından insanların canı yanmaz. Ben dayandım ama benim yerimde bir başkası olsa dayanamaz. İnsan evladının kaldırabileceği bir yük değil" şeklinde konuştu.

"Savcı, ifadesinde bu parayı borç olarak aldığını söylemiş"

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren İsmail Oğuz Güvenç’in avukatı Yusuf Ziya Solak ise, "Soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin iddiaları bu yönde. Rüşvet çerçevesinde yürütülen soruşturma dışında iddialarına ilişkin birçok şikayette bulundu ancak netice alabildik. İddia edilen bir suç örgütü var. Bunun da baş şüphelisi Cumhuriyet savcısı diye tahmin ediyoruz. Soruşturmanın genişletilmesi şart. Müvekkilim, suçta kullanılan paranın kendisinin tahsis etmesi sebebiyle geri iade edilmesini istiyor, derhal olarak. Kanunda da bu açıkça yazmaktadır ancak şu an hala başsavcılık emanetinde bekletilmektedir. Müvekkilim ticari bağlantılarını kendi telefonlarıyla ve emanette bulunan yüklü miktarda parayla yaptığı için bunun derhal geri iade edilmesini istiyoruz. Savcı, ifadesinde bu parayı borç olarak aldığını söylemiş. Kendisine kumpas kurulduğunu savunmuş. Tabii ki savcı lehine de deliller toplanacaktır. Mahkeme sonunda her şey ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.