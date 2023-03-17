Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Milli Muharip Uçak'ımızı bugün pistin başında'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Milli Muharip Uçak'ımızı bugün pistin başında'
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız” ifadelerine yer verdi.