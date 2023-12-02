- Haberler
- Güncel
- Savunma Sanayii Başkanı Görgün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Görgün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.