Savunma Sanayii Başkanı Görgün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.