Savunma Sanayii Başkanı Görgün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüştü
Editör
EditörEditör
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman