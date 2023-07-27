Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İDEF fuarı ile ilgili konuştu

İDEF 2023 fuarında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,” Fuar katılımcılarının stant açanların yaklaşık yüzde 60 arası uluslararası katılımcı. Türkiye savunma sanayi anlamında özellikle son 20 yılda çok önemli yol kat etti. özellikle uluslararası delegasyondaki katılımcılarının Türk Savunma Savunma Sanayii’nin geldiği durum ve gelişimi uzaktan imrenerek izlediklerini ifade etmeleri memnuniyet verici. Dolu dolu geçen bir fuar, toplam bin 461 firma katıldı, bunun 772 tanesi uluslararası firma, 689 tanesi yerel firma" dedi.

16’ıncı Savunma Sanayii Fuarı İDEF’23 üçüncü günden devam ediyor. Fuar hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,” Evet, fuarımız hayırlı olsun. Salı günü açılışını yaptık işte bu üçüncü gün çok yoğun tempoyla geçiyor. Fuar şu ana kadar bizim beklentilerimizi karşılar durumda. Uluslararası anlamda çok fazla katılımcımız var. Resmi heyetler 21 bakan katıldı, 27 Bakan Yardımcısı vardı, 15 Genelkurmay Başkanı, Başkan Yardımcısı ve bir çok kuvvet komutanı misafirimiz de tabi bu bu resmi heyetlerle beraber gelen ve çok sayıda misafirimiz oldu. 700’ün yüzün üzerinde misafirimiz oldu. 81 ülkeden katılım var. Fuarın geneline baktığınızda fuar katılımcılarının stant açanların yaklaşık yüzde 55, yüzde 60 arası uluslararası katılımcı. Biz fuar genelinde fuar öncesinde bize bildirilen toplantılar, ikili görüşmeler ve imza törenlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Öncesinden planlanmayan ama fuar sırasında ortaya çıkan yine görüşmeler, sözleşmeler ve imza törenleri oluyor. 120 imza töreni olacağı rapor edilmişti bunların sayısı artıyor. İkili, görüşmeler ve toplantıların sayısı 4 bin 900 ün üzerindeydi. Devam ediyor. Tabi bu fuarların bizim açımızdan gurur anlarını yaşadığımız, gurur günlerini yaşadığımız fuarlarından bir tanesi. Türkiye savunma sanayi anlamında özellikle son 20 yılda çok önemli yol kat etti. Yerlilik oranında hem platformlarda hem platformların içinde yer alan sistem ve alt sistemlerde. Çip seviyesine varana kadar üretebilecek teknolojiler geliştirdi. Bunları da sahadaki ihtiyaç duyulan kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu ürünleri gerçekleştiriyoruz bununla beraber” ifadelerini kullandı.

Sayısız imza töreni var diyen Görgün, “Dosya müttefik ülkelerle de yaptığımız tüm gelişmeleri teknolojileri paylaşıyoruz. Bu fuarın özellikle uluslararası delegasyondaki katılımcılarının bize ifade ettiği Türk Savunma Savunma Sanayii’nin geldiği durum ve gelişim takdir ve Uzaktan imrenerek izlediklerini ifade etmelerini bunları duymak bizim için memnuniyet verici. Dolu dolu geçen bir fuar, toplam bin 461 firma katıldı, bunun 772 tanesi uluslararası firma, 689 tanesi yerel firma, işte 43 bin metrekarelik bir alanı. Bu firmalarımız dolduruyorlar. Bir çok sözleşme imzalandı. Bunları biz gün sonunda topluca ilan ediyoruz ama imzalandı. Akça da hem sosyal medyada hem yazılı görsel medyada paylaşılıyor. Sayısız imza törenleri var. Bunları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.