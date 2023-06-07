Savunma Sanayii Başkanlığı'nda devir teslim töreni
Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. İsmail Demir'den devraldı.
Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. İsmail Demir’den devraldı.
Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı görevini bugün düzenlenen törenle Prof. Dr. İsmail Demir’den devraldı. Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir" dedi.
Törene ait anlar Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından da paylaşıldı.