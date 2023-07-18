Savunma sanayiinde dev ihracat gündemde

Kazakistan’da testleri tamamlanan Arma tipi zırhlı araç için büyük alım gündeme geldi. Kazakistan’ın Türkiye’den 850 adede yakın ARMA tipi zırhlı muhabere aracı ithal edeceği konuşuluyor. Telafuz edilen rakamlara göre ihracat rakamının 4,4 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Türkiye, savunma sanayiinde attığı güçlü ve stratejik adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor. Türkiye’den dost ülkelere savunma sanayii ürünleri ihracında büyük bir alım gündeme geldi. Otokar’a ait ARMA tipi zırhlı muharebe aracı, Kazakistan’da deneysel askeri operasyonu başarıyla tamamladı. Zırhlı personel taşıyıcı, motor gücü, balistik ve mayın koruması, atış ve hareket kabiliyeti açısından en iyi performansı sağladı.

Kazakistan’ın Türkiye’den zırhlı muhabere aracı tedarik etmeyi planladığı aktarıldı. Askeri ürünleri Türkiye dahil 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede aktif olarak kullanılan Otokar’ın muhabere aracı olan Arma tipi zırhlı araçtan yaklaşık 850 adet satın alacağı paylaşıldı. Söz konusu dev ihracatın 4,4 milyar dolar civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

"Türk savunma sanayii, dünya genelinde büyük bir takdir topluyor"

Öte yandan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen savunma sanayii ürünlerinin basın tanıtımında açıklamalar yaptı. 2022 yılında dünya savunma sanayii harcamalarının yüzde 3,7 arttığını belirten Görgüç, "Global pazarlarda Türk savunma sanayii, ürettiği ürünler ve araçlarla dünya genelinde büyük bir takdir topluyor. Türkiye’nin global kara sistemleri üreticisi olarak bu başarıda önemli bir rolümüz var. 60’ıncı kuruluş yılımızı kutladığımız 2023’e kadar Türkiye’nin ilk zırhlı araç üretiminden ilk milli ana muharebe tankına kadar gurur duyduğumuz pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bugün askeri araçlarımız 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapıyor. İştirak şirketlerimizle birlikte ciromuzun yüzde 73’ünü ihracat oluşturuyor. 2022 yılında savunma sanayii ciromuz içinde ihracatın payı ise yüzde 99 olarak gerçekleşti. Otokar, ürünlerinin yanı sıra bugün artık dünyada teknoloji transferi ve yerel üretim kabiliyetiyle de ön plana çıkan bir şirket" dedi.