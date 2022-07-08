Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sayalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhittin İ. ve Recep F. kahvede oturdukları sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesin kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

