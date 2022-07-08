Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı

Sayalar mahallesinde meydana gelen olayda silahlar patladı. Olayda kahvede oturan 1'i ağı 2 kişi yaralandı.

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  • 08.07.2022 22:46
  • Güncelleme: 08.07.2022 23:09
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Olay, akşam saatlerinde Sayalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhittin İ. ve Recep F. kahvede oturdukları sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesin kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

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Yusuf Eker
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